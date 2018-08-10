Автомобилисты рассказали, как заставить их не нарушать правила

За первые шесть месяцев 2018 года российские водители накопили более 11 миллионов неоплаченных штрафов. Как следует из сообщения Федеральной службы судебных приставов России, всего на принудительном исполнении в ведомстве находилось порядка 20 миллионов постановлений о взыскании административных штрафов с водителей. Приставы успели закрыть около 7 миллионов исполнительных производств по линии Госавтоинспекции на общую сумму свыше 6 миллиардов рублей, пишет Autonews.ru.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил о неэффективности системы исполнения административных наказаний.
«За неуплату штрафа предусмотрена ответственность в виде штрафа в тройном размере и даже административного ареста на срок до 15 суток. В случае повторного нарушения может быть уже более строгое наказание вплоть до лишения права управления транспортным средством. Но у нас очень неэффективная система исполнения административных наказаний. Поэтому многие нарушители могут себе позволить штраф не платить, и ничего не происходит. С другой стороны, бывают случаи, когда штрафы налагаются незаконно или вообще в отсутствии состава правонарушения. Люди, не согласные с этим, отказываются платить. Такие цифры показывают, что надо не усиливать наказание, не ужесточать его, а надо серьезно думать о неэффективности системы административного воздействия. А судебные приставы хотят поступить очень просто – разрешить банкам в бесспорном порядке списывать штрафы с людей. Очень мило. И потом разбери, было или не было основания для этого», - добавил он.
Собеседник НСН отметил положительное влияние камер видеофиксации в уменьшении количества нарушений на дороге.
Ранее правительство сообщило, что усилит ответственность водителей за нарушение ПДД. Количество аварийно-опасных участков, согласно майскому указу президента РФ, предстоит снизить в два раза, а смертность в результате ДТП - практически до нуля к 2030 году.