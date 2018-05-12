Автомобилисты не верят ЛДПР, пообещавшей отменить налог для электромобилей

Председатель «Движения автомобилистов России» напомнил НСН, что ЛДПР все делает только для пиара.

Освободить на шесть лет от транспортного налога автомобили с электрической тягой (электромобили) независимо от мощности двигателя предложили депутаты от фракции ЛДПР. Как передает «Интерфакс», они внесли на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин объяснил НСН, почему говорить тут не о чем.

«Это законопроект не будет реализован. Фракция ЛДПР еще никогда ничего не добивалась, делает все ради пиара. Никакого такого закона принято не будет, пока его не поддержат правительство и фракция «Единой России», - отметил он.

Однако, считает эксперт, россиянам придется найти альтернативу традиционным автомобилям.

«Что касается автомобилей с электрической тягой, конечно, они пока не получили большого распространения. В нашей стране нет надлежащей инфраструктуры, нет стимулов для приобретения таких автомобилей. Пока электромобили у нас непопулярны. С другой стороны, все больше дорожают бензин и дизельное топливо, конечно, нужно искать альтернативу. Но пока наше предельно консервативное, неповоротливое государство в этом направлении почти ничего не делает, - посетовал он. - На Западе и гибридных автомобилей все больше, и электрических. Там гораздо больше, чему нас, озабочены проблемами экологии. Там существуют и стимулы для электромобилей. Там тенденция другая».

Отметим, что сейчас от транспортного налога освобождены тракторы, комбайны, специальные автомашины, зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также легковые автомобили для инвалидов и автомобили, приобретенные через органы соцзащиты.