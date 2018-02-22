Автоэксперт объяснил популярность белого цвета среди автомобилистов

Андрей Осипов разъяснил НСН, почему автомобилисты мира предпочитают светлые машины.

По данным компании BASF Coatings, самым популярным цветом среди автомобилистов остается белый: его доля на мировом рынке составляет 40%. В Европе в 2017 году также наиболее популярны ахроматические цвета – белый, черный, серебристый и серый. Из хроматических цветов наиболее востребованным признан синий. На него приходится 10% выпущенных в прошлом году автомобилей.

Автоэксперт Андрей Осипов разъяснил НСН популярность белого цвета.

«Белый цвет весьма популярен в арабских странах. Или на юге Европы. Там, где жарко, короче говоря. Потому что в салоне менее жарко, когда машина долго остается на солнце. Так что тут дело не во вкусах, а в прагматических соображениях по большей части. В ОАЭ вы практически не найдете темный автомобиль. А в Европе много цветов разных, и белый отнюдь не превалирует. Чем больше цветов, тем лучше. Тем симпатичнее выглядят наши дороги», - заметил он.

При этом собеседник НСН не разделяет симпатий основателя компании Ford Генри Форда к черному цвету.

«Слова Форда относятся к другому времени, к началу XX века, к модели «Т». Тогда по сути была одна недорогая краска – черная. Поэтому не было смысла красить в другие цвета. Это соображение не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню», - пояснил он.

Для отечественных автолюбителей цвет машины не на первом месте.

«Если мы берем Россию, то у нас самый важный фактор – цена. Если не рассматривать премиум-сегмент. На втором месте – функциональность, ходовые качества. А вот на третьем месте, возможно, цвет. То есть «симпатичность» автомобиля, лежит к нему душа или нет. И в этом цвет имеет большое значение», - заключил Осипов.

В исследовании BASF отмечается также, что на цветовые предпочтения автомобилистов влияет размер машины: чем меньше автомобиль, тем ярче цвет.