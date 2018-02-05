Автоэксперт: Китайцам по силам завоевать мировой автопром

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В эфире НСН Виктор Похмелкин предположил, что рост производства машин в Китае вскоре отразится на российском авторынке.

По итогам прошлого года китайская корпорация China FAW Group выпустила в три раза больше авто, чем во всей России – более 3 млн 400 тыс. машин. При этом за рубеж были отправлены только 40 тыс. автомобилей, в связи с чем, китайская компания намерена активно наращивать экспорт.



Глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН предположил, что российском рынке может стать больше автомобилей из Китая, если корпорация предложит качественный товар по приемлемым ценам.

«Пока китайские машины несильно представлены на российском рынке. Но китайцы умеют работать, умеют завоевывать рынки, бороться за покупателя, не гнушаются никаких методов. Думаю, что у китайцев есть перспективы, если они смогут предложить более-менее качественный товар по сносным ценам. Особенно учитывая, что сейчас японцы, корейцы и европейцы предлагают не самые дешевые автомобили, да и пока качеству нареканий к ним все больше и больше», - сказал эксперт.

При этом, среди автолюбителей в России пока есть стереотип о том, что машины китайского производства обычно не отличаются качеством и надежностью, отметил Похмелкин.

«Но в свое время и японские автомобили считались некачественными, и корейские, - напомнил он. – Например, в произведении Артура Хейли «Колеса» про американскую автомобильную промышленность в 70-е годы герои в разговоре между собой клеймят японские авто хлеще чем китайские сейчас. А в итоге к концу 90-х годов японские автомобили завоевали мир».

У China FAW Group уже заключены соглашения с 48-ю государствами, сообщает агентство «Синьхуа». Сейчас большинство машин, произведенных компанией, идет на продажу неприхотливым местным жителям, отмечает портал eg.ru.

Ранее сообщалось, что российские автомобили Lada Vesta и Lada Granta пользуются большой популярностью в Европе. По итогам прошлого года эти марки машин поднялись в рейтинге 100 самых продаваемых авто, сообщает Ura.ru.