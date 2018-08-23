Автоэксперт: «Калашников» не сможет создать современный электрокар из-за санкций

В эфире НСН автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал о проблемах российского автопрома, связанных с западными санкциями.

Концерн «Калашников» планирует сделать суперэлектрокар на базе кузова автомобиля «Иж». Об этом сообщает «Калашников Media». Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН рассказал, насколько достижимы такие планы.

«На мой взгляд, заявление, что мы сейчас начнем конкурировать с Tesla и Boeing, они конечно более чем смелые, поскольку у нас сейчас очень много проблем на пути к тому, чтобы завоевать мировой олимп. В частности я был на Moscow Urban Forum. Несколько круглых столов были посвящены как раз электротранспорту и транспорту с автономным управлением. Все участники, не скрывая говорили, что, к сожалению, у нас отечественная компонентная база крайне скудна», — рассказал Моржаретто.

Эксперт отметил, что в России практически ни одна компания не производит ни видеокамеры, ни радары, ни какое другое современное оборудование. В этой связи компоненты вынужденно покупаются в других странах.

«Из-за санкций, сейчас доступ к каким-то прорывным решениям сильно ограничен. Поэтому я бы не стал делать подобные заявления, учитывая, что на базе ИЖ довольно сложно что-то сделать. Это современный завод, который производит вполне неплохие бюджетные автомобили марки Lada. Эти автомобили очень хорошо востребованы в России и в странах СНГ, но если мы говорим о конкуренции с Tesla, то нужно делать совершенно иные автомобили. Это должны быть престижные автомобили премиального класса, электромобили и так далее. Нужно быть очень большим оптимистом, чтобы делать такие заявления», — резюмировал собеседник НСН.

Напомним, в конце июля сообщалось, что москвич, которого в США признали виновным по обвинению в киберпреступности, обратился в столичную полицию с просьбой найти электромобиль Tesla, украденный во время отбытия срока за рубежом.