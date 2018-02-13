Авиаэксперт опроверг статью Forbes о трудностях российских авиаперелетов

В эфире НСН специалист по безопасности полетов раскритиковал утверждения американского журналиста о нарушениях на воздушных суднах.

В связи с крушением самолета Саратовских авиалиний 11 февраля, в издание Forbes вышла статья, описывающая «тревожные» реалии российских авиаперелетов в 90-х годах. Автор статьи Гэри Столлер описал не пристегнутых пассажиров, отсутствие кислородных масок, курение и недисциплинированность пассажиров.

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов в эфире НСН опроверг Столлера, назвал его заявления «несущественными заявлениями», а самого журналистом — «товарищем несведущим».

Согласно статье в Forbes, когда Столлер спросил стюардессу, почему не было отделений для кислородных масок, она принесла 47 кислородных масок, хотя на борту было более 300 пассажиров, объяснив это тем, что при случае аварийной посадки, самолет сможет приземлиться на одну из многочисленных посадочных полос, так как Россия – военная страна.

Романов опроверг утверждения, что в самолёте не было кислородных масок, но подтвердил слова о наличии множества посадочных полос.

«В советское время было больше 3500 тысяч аэродромов, а сейчас осталось порядка 300, при этом качество полос зачастую очень сомнительное. Вместо того, чтобы развивать авиацию, у нас она в загоне. И состояние взлетно-посадочных полос, мягко говоря, желает лучшего,» - отметил эксперт.

По мнению эксперта, безопасность на рейсах в советское время контролировалась тщательнее.

«В Советском Союзе санитарная норма была у летчиков всего 66 часов, ее перелетать было невозможно, потому что за этим строго следили. Сейчас люди летают 90 и больше часов, в состоянии хронической усталости. Не только в России, в Европе тоже. Некоторые авиакомпании для того, чтобы сэкономить на чем-нибудь, вместо того, чтобы посадить двойной или усиленный экипаж, дошли до того, что сейчас разрешается одному из членов экипажа спать. Контролируемый сон называется. Поэтому таких чудес, которые сейчас происходят в погоне за наживой денежной, в советское время не было», - заключил собеседник НСН.

Единственное заявление Столлера, с которым согласился Романов, касалось курения пассажиров на некурящем рейсе.

«Проблема была в том, что курили на борту. Вот это я помню. Вот это самая главная проблема»,— отметил эксперт.

Напомним, что в прошлом году Госдума РФ приняла закон о черных списках авиадебоширов. Уголовное наказание для хулиганов составит до пяти лет лишения свободы. За те же деяния, совершенные группой лиц, преступникам будет грозить до семи лет, а за хулиганство на транспорте с применением взрывчатых средств - до восьми лет лишения свободы.

