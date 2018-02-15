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Общество

Атаман: Украина не может претендовать на Кубань

15 Февраля 2018 в 20:59
Атаман: Украина не может претендовать на Кубань
ФОТО: РИА Новости/Александр Полегенько

Атаман казачьего объединения станицы Раевская в эфире НСН раскритиковал слова украинского министра о Крымском мосте.

В Киеве посчитали строящийся Крымский мост «удобным соединением украинского Крыма и украинской Кубани». Такое мнение выразил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян. Он особо подчеркнул, что эта позиция является простой и исходит от всего ведомства, сообщают РИА Новости.

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В свою очередь, атаман казачьего объединения станицы Раевская Кубанского казачьего войска Игорь Емельянов в эфире НСН с такой позицией категорически не согласился.

«Ошибочное это мнение. Украина не может претендовать [на Кубань]. Я сейчас отстал от большой политики, тем не менее, я негативно отношусь к подобного рода высказываниям, которые только нарушают стабильную обстановку на Кубани», - подчеркнул Емельянов.

Напомним, ранее на Украине неоднократно высказывались против строительства моста через Керченский пролив. В частности прокуратура заводила уголовное дело из-за якобы нарушений правил экологической безопасности. В надзорном органе уверены, что строительные работы могут нанести ущерб морю.

Крымский мост должен будет соединить Крым с остальной частью России. Его протяжённость составит 19 километров, первые автомобили должны проехать по нему в декабре 2018 года.

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