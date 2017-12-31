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Общество

Астахов: Уверен, что 2018 год будет для всех нас самым счастливым

31 Декабря 2017 в 10:00
Астахов: Уверен, что 2018 год будет для всех нас самым счастливым
Известный адвокат в эфире НСН поздравил россиян с Новым годом.  

Бывший детский омбудсмен, адвокат Павел Астахов в эфире НСН назвал наступающий год временем больших надежд.

«Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Новый год – всегда время больших надежд. Мы расстаемся со старым годом и стараемся оставить в нем все, что не получилось, что причиняло нам боль и заставляло нас грустить. Мы всегда верим в светлое будущее. Но надо понимать, что светлое будущее мы создаём своими руками. Я абсолютно уверен, что 2018 год будет для каждого из нас и нас всех вместе самым лучшим и самым счастливым годом. Мира любви, процветания, терпения и благополучия в наступающем году», - пожелал Астахов.

Напомним, ранее Роспотребнадор назвал майонезные салаты кондитерские изделия с кремом, шаурму и изделия из рубленого мяса самыми опасными блюдами на новогоднем столе. В ведомстве посоветовали россиянам готовить блюда в домашних условиях, тщательно моя руки, и не хранить их более суток.

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