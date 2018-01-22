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Общество

Ассоциация фармпроизводителей: Поддельных лекарств становится меньше

22 Января 2018 в 12:24
Ассоциация фармпроизводителей: Поддельных лекарств становится меньше
В эфире НСН Виктор Дмитриев рассказал о ситуации на рынке лекарств в РФ.

Поддельных лекарств на рынке становится меньше, отметил руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Цена таблетки: Как изменится рынок фармацевтики в 2018 году?».

«Сами производители видят, что подделок становится меньше. Для производителей это сразу заметно», - заявил он.

«Это говорит о том, что качество достаточно высокое. Понятно, что нет идеальных рынков, чтобы не попалось ни одной некачественной таблетки», - добавил Дмитриев.

 Подробнее – в прямой трансляции пресс-конференции.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что доля жизненно важных лекарств отечественного производства по итогам 2017 года достигла 84%. По словам министра, этот показатель является максимальным за всю историю измерений.


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