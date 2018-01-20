Аренда однокомнатных квартир подорожала в России

В России подорожала аренда однокомнатных квартир. Аналитики отмечают рост цен в 59-ти регионах России. В среднем, снять однушку в стране стало на 1,5% дороже. По итогам последнего квартала 2017 года, средняя стоимость аренды однокомнатного жилья в России составила 15,5 тысяч рублей. На первом месте по повышению цен стала Республика Саха. Там рост составил 15 процентов. В топе также Башкирия и Кабардино-Балкария. В свою очередь Калужская и Воронежская области отличились наибольшим снижением стоимости съемных однушек – в этих регионах цена за аренду упала на 5 процентов.