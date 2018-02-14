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Общество

Арбатова: Сурков путает равноправие с деградацией

14 Февраля 2018 в 18:40
Арбатова: Сурков путает равноправие с деградацией

В беседе с НСН Мария Арбатова назвала неприличной и сексистской статью Владислава Суркова.

14 февраля помощник президента России Владислав Сурков в статье для «Русского пионера» написал, что в Европе и США начинается матриархат, который приведет к  очередному закату и упадку. Сурков считает, что «этот мир — изобретение и изделие мужчины». Далее он рассуждает, почему сейчас женщины «забирают мужской мир» и зачем им это надо.

Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН критически оценила позицию автора статьи.

«На самом деле это довольно неприличная статья для политика. Сурков играет в мачо вместе с большим количеством сексистов в нашей верхушке, включая Путина. Мужчин у власти, даже таких умных и непотопляемых как Сурков, напрягает, что женщины забирают их место во власти, грубо говоря, их зарплату, их уровень влияния на принятие решений. Все его заявления однозначно сексистские, нарушающие не только декларацию о Правах Человека, но и, в том числе, нашу Конституцию, потому что у нас заявлено равноправие», - заявила она.

Ранее общественный деятель заявила в эфире НСН, что влияние женщин на российскую политику становится все заметнее, а также выразила надежду, что в обозримом будущем президентом России станет женщина.

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