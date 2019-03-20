Арбатова: Сексизм — это фашизм и ксенофобия

Общественница прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ об отношении россиян к феминизму.

Российскому обществу предстоит проделать большой путь прежде чем его можно будет считаеть цивилизованным обществом. Так писательница и общественная деятельница Мария Арбатова отреагировала на результаты соцопроса ВЦИОМ, посвященного отношению россиян к феминистскому движению. Согласно данным исследования, 31% жителей страны поддерживают феминизм, 55% выступают против.

«В ежегодном отчете, который сдают в ООН, с одной стороны, государства, а с другой - независимые общественные организации, мы видим реальную картину дискриминации женщин по половой принадлежности. Но такого рода опросы абсолютно не представляют реальной картины. Если какая-то доля говорит, что не одобряет феминистское движение, то было бы логично провести опрос, что именно он вкладывает в это понятие. Феминистское движение борется за равноправие полов, которое, вообще-то, заявлено в нашей Конституции. Тогда надо задавать вопрос, устраивает ли их наша Конституция, не хотят ли они ее поменять на законы Саудовской Аравии. Тогда, может быть, в голове у них что-то щелкнет. Наше общество себя еще не позиционирует как цивилизованное общество. Потому сексизм, грязные шутки вместе с раздуванием поведения радикалок. А нужно очень четко понимать, что сексизм – это фашизм, это ксенофобия. Это попытка поставить женщину во второстепенное положение», - указывает общественница в беседе с НСН.

Среди российских мужчин противниками феминизма себя назвали 55% респондентов, среди женщин – 56%. По мнению Арбатовой, это говорит о непонимании целей и достижений феминизма и неготовности российских женщин нести ответственность.

«Женщины, которые заявляют, что им не нравится феминистское движение, не понимают, что тогда они, во-первых, должны отказаться от равной зарплаты с мужчинами. Во-вторых, от декретного отпуска, который существует благодаря Александре Коллонтай. В-третьих, от всех прав и свобод, которые были завоеваны с 1917 года. Женщина не могла получать высшее образование, выезжать за границу, и вообще была домашним животным, чем она и сейчас является в странах третьего мира, особенно в странах консервативного ислама. Потому вопрос, как они относятся к женскому движению, не ловит «своим сачком», как они на самом деле относятся. Женщина, просто сидящая за рулем машины, уже не может плохо относиться к женскому движению, а должна кланяться ему в пояс, - заметила она. - Есть патриархальный стандарт, который всеми силами цепляется сам за себя. Причем не только мужскими, но и женскими руками. Как совершенно четко зафиксировано, на женское обрезание в Дагестане девочек ведут не папы, а мамы. Феминизм как борьба за свободу женщин натыкается на то, что женщины не готовы жить в реалиях новой свободы. Как очень правильно говорила моя шведская подруга, "я феминистка, потому что хочу знать, куда идут мои налоги"», - заметила общественница.

Однако женское движение в России уже добилось за последние годы колоссального успеха, признает собеседница НСН. «Когда я вспоминаю, с чего мы начинали в перестройку и после 1991 года. В широких массах слово «феминизм» появилось после моей работы в шоу «Я сама», когда мне на улицах кричали, что я мужененавистница, лесбиянка, инопланетянка. Что я переделанный мужик и вообще моральный урод. А дети у меня из детского дома. Поэтому нужно время. И нужна очень жесткая позиция власти в связи с попытками РПЦ зайти на территорию прав человека, в частности, прав женщин. Что происходит постоянно. И нужна очень жесткая позиция по поводу влияния мигрантов из консервативных регионов. Они пытаются жить компактно, они не адаптируются и несут нам ту ужасающую картину мира, из которой сами выбрались. Я хочу напомнить, что 70% тяжких преступлений против женщин в Москве – это дело рук мигрантов. Это официальная полицейская статистика», - заключила она.

Согласно опросу ВЦИОМ, в России в возможность полного равенства прав женщин и мужчин верит 45% мужчин и 33% женщин. В полное равенство обязанностей – 37% и 27% соответственно.