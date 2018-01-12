Арбатова: Охранный ордер спасет женщин от домашнего насилия



В эфире НСН общественница поддержала законопроект об основах профилактики домашнего насилия, который разработали в Госдуме.



Депутаты Госдумы подготовили законопроект об основах профилактики домашнего насилия. В документе, в частности, предлагается использовать для защиты потерпевших охранный ордер - документ, который выдается судом и определенным образом ограничивает поведение обвиняемого в жестоком обращении.



Известный общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН отметила, что во многих странах охранный ордер уже давно и эффективно используется в качестве меры защиты от домашнего насилия.

«Последняя история с отрубленными кистями (инцидент в Серпухове, когда муж отрубил жене кисти рук на почве ревности – прим. НСН) говорит о том, что охранный ордер спас бы эту женщину от насилия, потому что она уже обращалась за помощью. Очень многие страны используют охранный ордер и делают это весьма эффективно. Я не понимаю, почему это не принесет пользы в наших условиях. Может быть, имеется в виду, что наша полиция не так эффективна? Но в любом случае, такие вещи должны «надеваться» на общество, пробоваться. Только тогда можно говорить, получится это в рамках нашего менталитета или нет. Изобретать велосипед нет смысла. Законодательство, защищающее женщин существует и обкатано в гальку уже миллион лет, - отметила Арбатова. - Что касается вообще ситуации с насилием, то для начала нужно убрать безобразный законопроект о выведении побоев из уголовного преследования. Семье абсолютно невыгодно сдавать своего насильника, потому что штраф (за избиение – прим. НСН) все равно пойдет из бюджета семьи, а для некоторых семей это серьезные деньги. Надо просто приводить этот закон к западным стандартам и всячески ужесточать. 30% женщин постоянно повергаются насилию».

Как отметила один из авторов проекта, заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, проект закона планируется внести на рассмотрение в течение одного-двух месяцев, сообщает РИА Новости.

11 декабря в Серпухове 26-летний мужчина на почве ревности отрубил руки своей 25-летней супруге. Он вывез жену в лес, отрубил ей кисти рук, а затем отвез в больницу, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». При этом мужчина сообщил правоохранителям, где именно было совершено преступление. Прибыв на место, полицейские нашли отрубленные кисти рук, которые были переданы хирургу. Микрохирургам удалось спасти только левую кисть женщины. Супруги прожили в браке пять лет, у них остались двое детей. 9 января пару официально развели.