АРБ: Каждый иск АСВ к клиентам закрытых банков нужно рассматривать отдельно

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов

Вице-президент Ассоциации российских банков Анатолий Милюков в эфире НСН заявил, что нужно проверить законность каждого из исков АСВ к вкладчикам проблемных банков.

ЦБ попросили проверить обоснованность исков Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к клиентам закрытых банков. Как пишет РИА Новости, с инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, АСВ в судебном порядке оспаривает снятие гражданами денег со счетов таких банков и взыскивает с них средства после признания таких сделок недействительными. АСВ взыскивает средства как с юридических, так и с физических лиц, совершавших операции в месяц перед отзывом лицензии. При этом Ярослав Нилов заострил внимание на том, что законность действий Агентства «в некоторых случаях вызывает сомнения».

Ярослав Нилов добавил, что даже возможные проблемы в том или ином банке заставляют вкладчиков снимать свои накопления – чтобы избежать финансовых потерь. При этом, по его мнению, немалая часть вкладчиков даже не подозревает о подобных проблемах банка, снимая деньги, к примеру, для давно запланированных трат.

В эфире НСН вице-президент Ассоциации российских банков Анатолий Милюков отметил, что в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно:

«Это сложный вопрос. Но там, где есть такие "штучки-дрючи", это уголовщина. Не надо судить поголовно. Тут нужно разбираться. Если ты за несколько дней снял [деньги со счёта], то ты виноват и ведёшь себя неправильно? Всякое же может быть. Я отношусь к этому так: если есть запах уголовных дел, то не надо всех поголовно наказывать. А разбираться надо в каждом конкретном случае. Тогда это будет справедливо. А если будут наказаны невинные люди?», - отметил собеседник НСН.

Напомним, накануне «Коммерсант» сообщал, что Агентство по страхованию вкладов начало массово оспаривать в суде действия вкладчиков, которые снимали со счетов обанкротившихся банков накопления. Источник отмечает, что для обращения АСВ в суд достаточно факта наличия в банке картотеки неисполненных платежей на момент снятия вклада.

Глава АСВ Юрий Исаев позже сообщил, что агентство оспаривает только подозрительные операции по выводу средств из обанкротившихся банков. Те, которые выходят за понимание стандартной банковской операции: например, у человека есть вклад, который заканчивается только через полгода. Он неожиданно приходит в банк, закрывает депозит, снимает средства, теряя все проценты.