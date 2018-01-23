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Общество

Аптеки обяжут предлагать самые дешевые лекарства

23 Января 2018 в 12:00
Аптеки обяжут предлагать самые дешевые лекарства

Фармацевты в аптеках будут обязаны предлагать покупателям самые дешевые лекарства. Правительство утвердило «дорожную карту» по развитию конкуренции в сфере здравоохранения. Контролировать выполнение новых норм будет Росздравнадзор, сообщает Ura.ru.

Главной целью документа является «повышение ценовой и ассортиментной доступности препаратов за счет предотвращения «вымывания» из продажи лекарств препаратов низкой ценовой группы». Ранее на пресс-конференции в НСН член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что списки взаимозаменяемых лекарств должны быть в каждой аптеке.

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