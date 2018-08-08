Антитеррористы предлагают профилактические беседы вместо статьи за репост

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В эфире НСН Иосиф Линдер заявил, что степень наказания за пропаганду экстремизма в интернете должна зависеть от мотива человека.

В России продолжается волна задержаний за репосты на фоне экспертных обсуждений о необходимости смягчения наказания и декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Сообщения о задержаниях появляются из разных регионов страны. Так, в Алтайском крае за последнее время завели уже 4 уголовных дела за репосты



Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер считает, что степень наказания за пропаганду экстремизма в интернете должна зависеть от того, умышленно ли человек поставил «лайк» под постом, или не отдавал отчета своим действиям.

«Большинство людей, которые производят подобные действия, не задумываются над последствиями. Но есть люди, которые делают это осознанно. Они сами бояться высказать экстремистские идеи, но поддерживают их таким пассивным образом. Полная отмена статьи за репосты нелогична. В любом случае, если не защищать интернет пространство, оно черт знает во что превратится. Но здесь должна быть золотая середина. В любом случае, даже если человек делал это по глупости, определенные профилактические действия с ним должны быть проведены компетентными органами. Это и беседы разъяснительные, и предупреждения, и постановка людей на контроль, и штрафные санкции. Все зависит от психотипа человека и формы его участия в том или ином деянии. Если она носит целенаправленный характер, тогда есть повод для решения вопроса об открытии уголовного дела. Если это глупость не очень хорошо образованного молодого человека, чтобы не портить ему жизнь, будет достаточно проведения профилактических мероприятий. Человек может допустить ошибку по недомыслию, но если это повторяется, закон должен быть жестко применен», - заявил Иосиф Линдер в эфире НСН.

Напомним, ранее отменить уголовное преследование за репосты предложили в законопроекте депутаты Госдумы Сергей Шаргунов от КПРФ и Алексей Журавлев от партии «Родина». Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и МВД уже поддержали эту инициативу.