Антитеррористы поддержали ужесточение наказания для вербовщиков

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Эксперт объяснил в эфире НСН, почему вербовка смертников должна караться жёстче, чем исполнение террористического акта.

В Совете Федерации одобрили законопроект, ужесточающий наказание за вербовку в ряды террористов вплоть до пожизненного заключения. Ранее в Госдуме приняли документ закона в третьем, окончательном чтении.

Своевременной, хоть и с небольшим опозданием мерой назвал решение сенаторов президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире НСН.

«Абсолютно правильно. Эту меру в Госдуме и Совете Федерации надо было принимать ещё в предыдущих чтениях, потому что ужесточение данной законодательной нормы является неотъемлемой частью реализации закона о противодействии терроризму и экстремизму. И люди, которые участвуют в вербовке и подготовке должны отвечать наряду с исполнителями терактов, если не строже. Пусть и чуть-чуть запоздалая, но это своевременная мера. Это решение поддерживает практически всё экспертное сообщество из числа сотрудников специальных органов, которые с этим сталкиваются в процессе выполнения своих служебных обязанностей», — заметил Линдер.

Он пояснил, почему вербовщики должны нести бо́льшее наказание, чем исполнители террористических актов.

«Вербовщики и исполнители — это звенья одной цепи. Вы не можете остановить процесс, изъяв лишь одно из них. Поэтому здесь ответственность должна быть максимальной для всех. Смягчение наказания никоим образом не поможет перевоспитать этих людей. Во многих странах вербовщики и организаторы терактов несут максимальную меру наказания, вплоть до смертной казни. И вариантами апелляции и снисхождения данные категории преступлений не пользуются. Исполнитель — крайнее звено в цепи, а вербовщик — одно из ключевых, лицо, которое вербует не одного, не двоих, а десятки и сотни людей. Исполнитель, как крайний, как стрелочник, понесёт наказание: либо он взорвётся вместе с взрывным устройством, либо будет захвачен при нейтрализации террористической группы и понесёт максимальное наказание. А вербовщик очень часто уходит от ответственности или получает незначительные сроки из-за того, что так раньше было построено законодательство», — объяснил эксперт.

Помимо ужесточения наказания за вербовку террористов в закон вводится понятие «пропаганда терроризма». Это деяние будет предусматривать штраф в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее Иосиф Линдер в беседе с НСН одобрил ужесточение наказания за телефонный терроризм. За это преступление будет полагаться до десяти лет тюрьмы или штраф вплоть до двух миллионов рублей.