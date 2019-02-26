Антинаркотический союз: Больше посадок - меньше наркотиков

Председатель правления Национального антинаркотического союза в беседе с НСН поприветствовал ужесточение надзора над веществами для синтеза наркотиков.

В России запретят оборот веществ для синтеза популярных наркотиков. Соответствующее предложение МВД поддержало российское правительство, сообщает РБК. К обороту запретят прекурсоры, то есть вещества, из которых могут быть синтезированы наркотические вещества, за исключением использования в учебных, научных и экспертных целях. В перечень запрещенных к обороту веществ вошли дезоморфин, дипипанон, метадон, некоторые соли морфина и другие прекурсоры.

Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников объяснил НСН, что запрет оборота веществ для производства наркотиков увеличит число осужденных, что, в свою очередь, притормозит производство наркотиков.

«Я думаю, что количество осужденных сначала вырастет, и этим даст определенную остановку развитию [наркотизации]. Все-таки показательное наказание за данную деятельность, влияет на общество и не то, чтобы создает какой-то страх, но начинает останавливать глобальную наркотизацию», — резюмировал Лушников.



Он также подчеркнул ,что такие меры позволят эффективнее бороться с наркотизацией страны.