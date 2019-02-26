Антинаркотический союз: Больше посадок - меньше наркотиков

В России запретят оборот веществ для синтеза популярных наркотиков. Соответствующее предложение МВД поддержало российское правительство, сообщает РБК. К обороту запретят прекурсоры, то есть вещества, из которых могут быть синтезированы наркотические вещества, за исключением использования в учебных, научных и экспертных целях. В перечень запрещенных к обороту веществ вошли дезоморфин, дипипанон, метадон, некоторые соли морфина и другие прекурсоры.
Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников объяснил НСН, что запрет оборота веществ для производства наркотиков увеличит число осужденных, что, в свою очередь, притормозит производство наркотиков.
«Я думаю, что количество осужденных сначала вырастет, и этим даст определенную остановку развитию [наркотизации]. Все-таки показательное наказание за данную деятельность, влияет на общество и не то, чтобы создает какой-то страх, но начинает останавливать глобальную наркотизацию», — резюмировал Лушников.
Он также подчеркнул ,что такие меры позволят эффективнее бороться с наркотизацией страны.
Напомним, что в конце января российский Минздрав предложил ежегодно ввозить в страну марихуану и ее производные для медицинских научных исследований. Предполагается, что проводить их будет государственный Московский эндокринный завод. Испытания призваны изучить «наркоманический потенциал препаратов, содержащих каннабиноиды». Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в эфире НСН поприветствовал такое решение ведомства и посетовал, что так поздно пришли к такому решению.