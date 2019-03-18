Антиконкурентный челябинский губернатор и его коллеги по списку

Антиконкурентный сговор с участием губернатора Челябинской области выявила Федеральная антимонопольная служба.

Из ее сообщения, опубликованного в понедельник, следует, что более 90% контрактов на строительство дорог в регионе в последние три года заключались с компанией «Южуралмост». Это, по мнению ФАС, стало возможным благодаря сговору министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и самого губернатора. Цитата из сообщения ФАС: «Министерством настойчиво совершались все возможные действия для заключения контрактов именно с АО «Южуралмост», чему способствовал также губернатор Челябинской области». В результате, как это названо в документе, «систематического неформального взаимодействия» «Южуралмост» фактически оказался монополистом в своей сфере. По данным ФАС, в рамках реализации сговора компания выиграла как минимум десять аукционов на общую сумму 2,4 млрд рублей. Как уточняет РБК, речь идет о действующем губернаторе Борисе Дубровском.

По совпадению Борис Дубровский упоминается в другой публикации, о грядущей новой «чистке» губернаторского корпуса. По сообщению «Ведомостей», на этой неделе отставка ждет, наряду с Дубровским, губернатора Мурманской области Марину Ковтун, главу Республики Алтай Александра Бердникова, губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Под вопросом также судьба руководителей Калмыкии Алексея Орлова и Волгоградской области Андрея Бочарова. Причем, как раз Дубровский - единственный в этом списке, у кого есть шансы усидеть в кресле, - указал в эфире НСН руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Если говорить о Бердникове, Ковтун, Берге, их объединяет одно: оценка их деятельности оставляет желать лучшего, избираемость у них низкая, стремящаяся к нулю. С учетом опыта предыдущих выборов никто не готов рисковать. Более того, есть срок эксплуатации не только у вещей, но и у руководителей. Особняком в этом списке стоит Дубровский: ресурсы и команда политтехнологов есть, регион возглавляет с 2014 года. Есть проблемы с отсутствием линии преемственности, предшественник был популярнее его. Для Челябинска своим не стал. Предпринимались серьезные усилия, чтобы поднять его популярность и ситуацию выправить - сначала работала одна группа опытных технологов, потом другая. По степени вероятности отставки я бы оставлял для Дубровского инварианты», - отметил Калачев.

В этом контексте уж больно своевременно опубликованы выводы Федеральной антимонопольной службы относительно участия Дубровского в антиконкурентном сговоре. Аккурат в начале той самой недели, когда президент, по сообщению его пресс-секретаря, намерен заняться «региональной проблематикой». И то сказать: дорога ложка к обеду...

Всеволод Нерознак