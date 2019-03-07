Анти-фейковое законодательство в прокурорских руках

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете распространять недостоверную общественно значимую информацию.

Закон инициирован группой парламентариев, в том числе сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой. Речь в документе – о недопустимости распространения в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Проще говоря – за так называемые фейк ньюс, если они несут далеко идущие негативные последствия, будут наказывать.

Работать это будет примерно так: как только обнаружится сообщение, подпадающее под определение, данное законом, на информационном ресурсе, зарегистрированном в качестве сетевого издания, Генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к «оплошавшему» ресурсу. В свою очередь, Роскомнадзор также незамедлительно должен уведомить редакцию этого ресурса и потребовать удаления фейка. Редакция еще более незамедлительно удаляет злополучное сообщение, в противном случае Роскомнадзор обращается к операторам связи с требованием ограничить доступ к провинившемуся изданию. Оператор обязан выполнить это требование, правильно, - незамедлительно. Как отмечает «Интерфакс», из-под действия законопроекта выведены традиционные медиа, имеющие либо лицензию, либо свидетельство. Вместе с тем, их сайтов новый закон касается напрямую.

Во всей этой «незамедлительности» успеть бы разобраться, где фейк, а где нет. По словам главы профильного комитета Госдумы Леонида Левина, которые приводит ТАСС, «Информация может иметь разную степень достоверности, поэтому определять эту степень будут генеральный прокурор РФ и его заместители в рамках своей компетенции. В то же время их решение можно будет оспорить в суде. Если в публикации содержится то или иное утверждение, и оно подкреплено доказательными аргументами, то признать его фейковым будет затруднительно», - указал г-н Левин. Точно так же, по его словам, будут определяться критерии опасности, исходящей от фейк ньюс. Причем, делать это будут те же «медиаэксперты» из высшего руководства Генпрокуратуры.

Не на то и не на тех направлено действие нового закона – уверенность в этом высказал в интервью НСН главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. По его словам, документ направлен на борьбу «со СМИ и социальными сетями, но в меньшей степени на борьбу с теми, кто создает эти фейки и выплескивает их в социальные сети и интернет-пространство». А именно это и должно было быть в основе, - убежден главред МК.

Всеволод Нерознак