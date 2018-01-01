Анатолий Карпов пожелал всем понимания в семье в 2018 году

Шахматист поздравил слушателей НСН с Новым годом.

Чемпион мира по шахматам, депутат Государственной Думы Анатолий Карпов в эфире НСН пожелал россиянам добра и мира в новом году.



«Дорогие слушатели НСН, поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья, мира, добра, чтобы у вас всегда было, чему порадоваться, чем удивить своих родных, чтобы у вас всегда было понимания в семье», - пожелал Карпов.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН пожелал россиянам, стабильности, оптимизма и надежности.