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Общество

Анатолий Карпов пожелал всем понимания в семье в 2018 году

1 Января 2018 в 22:15
Анатолий Карпов пожелал всем понимания в семье в 2018 году
Шахматист поздравил слушателей НСН с Новым годом.

Чемпион мира по шахматам, депутат Государственной Думы Анатолий Карпов в эфире НСН пожелал россиянам добра и мира в новом году.

«Дорогие слушатели НСН, поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья, мира, добра, чтобы у вас всегда было, чему порадоваться, чем удивить своих родных, чтобы у вас всегда было понимания в семье», - пожелал Карпов.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН пожелал россиянам, стабильности, оптимизма и надежности.

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