Аналитик: Только 20% людей полноценно используют свой смартфон

Ведущий специалист компании Mobile Research Group в эфире НСН призвал не критиковать кажущиеся не нужными функции в смартфонах.

Эксперты назвали самые бесполезные функции современных смартфонов. Как пишет Газета.ру , к ним относятся слишком мощные процессоры, экраны с чересчур безупречным разрешением, видео, которые занимают много места в памяти устройства, 3D Touch, а также ряд других функций.



Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН подчеркнул, что даже если некоторые функции сейчас кажутся не нужными, это не значит, что однажды они не захватят рынок смартфонов полностью.

«Большая часть потребителей использует свои смартфоны в лучшем случае на 20%. Остальные функции либо нужны крайне редко, либо не нужны вообще. Но, исходя из этого, мы же не говорим о том, что нам нужно возвращаться в каменный век, потому что кто-то еще не освоил технику. Постепенно новые функции проникают, становятся стандартными. Как пример, использование датчика отпечатка пальца. Ещё пять лет назад многие говорили, что это излишняя функция, она не нужна, не будет работать. Сегодня она уже норма. Большая часть людей пользуется ей постоянно», - объяснил Муртазин.

Эксперт также добавил, что сейчас основной запрос потребителя касается времени, которое смартфон может провести без подзарядки.

«Логика потребителей мобильных устройств очень проста. Нам всегда хочется, чтобы работал как можно дольше от каждой зарядки. Какую бы батарейку не поставили, какие бы режимы энергосбережения не работали, нам этого всегда недостаточно. Это основная просьба всех пользователей в мире», - добавил аналитик.

Эксперты отмечают, что сейчас многие производители занимаются выпуском девайсов с дополненной реальностью, однако на данном этапе они еще не могут полноценно функционировать. Также бесполезными называют анимированные эмодзи: они востребованы только в день покупки, а позже практически не используются, отмечает Ura.ru .

Ранее Муртазин раскритиковал попытки Росстата создать ГОСТ для мобильных приложений. По его мнению, разработанный стандарт не будет никем соблюдаться.