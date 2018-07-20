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Общество

Аналитик: Списать Android за счет новой ОС у Google не получится

20 Июля 2018 в 16:45
Аналитик: Списать Android за счет новой ОС у Google не получится
Фото: thesun.co.uk
В эфире НСН Эльдар Муртазин оценил перспективы разработки компанией новой операционной системы Fuchsia.

Компания Google занимается подготовкой новой операционной системы, которая в перспективе заменит Android, сообщает Bloomberg. Проект получил название Fuchsia (рус. «Фуксия»). Разработки новой ОС ведутся на протяжении двух лет. Отмечается, что операционная система по своим возможностям должна многократно превзойти Android.

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин считает, что воплотить новый проект в жизнь и заменить привычный Android у компании не получится.

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«Google пытается создать универсальное устройство. Они пытаются сделать некий компьютер будущего и попытались разработать новую операционную систему с учетом этих требований. Проблема в том, что все, что говорит Google относительно будущего, надо делить на десять, если не больше. Скорее всего, ничего такого не случится. Мы в прошлом видели Chrome OS (операционная система от компании Google – прим. НСН), которой прочили то же самое. Но, как мы видим, этого не произошло. На сегодняшний день хромбуки в Америке занимают некоторую долю рынка, но если говорить про Россию, то их вообще официально здесь нет. Я думаю, что Android останется и именно его будут адаптировать под новые устройства, что уже сегодня происходит. Например, это DeX-станции для Galaxy от Samsung и другие устройства», - отметил эксперт в эфире НСН.

В Google рассчитывают, что Fuchsia будет постепенно внедряться в гаджеты в течение ближайших трех лет, а через пять лет сможет заменить ОС Android, которая установлена на 80 процентах устройств по всему миру, пишет Газета.ру.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза оштрафовали компанию Google на рекордную сумму в 4,34 млрд долларов в связи с делом об Android. Обвинение компании было выдвинуто из-за нарушения антимонопольного законодательства.

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