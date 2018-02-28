Аналитик: Роуминг между Москвой и Минском сохранится из-за белорусских операторов

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Эксперт в эфире НСН предположил, что даже положительное политическое решение не позволит отменить роуминг между странами.

В России и Белоруссии готовятся предложения по отмене роуминга в Союзном государстве. Вопрос прорабатывают министерства связи двух странах. Об этом 28 февраля журналистам рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. По его словам, «дорожная карта» будет составлена «как можно быстрее», так как и Минск, и Москва в этом заинтересованы, сообщают РИА Новости.

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН высказал предположение, что в ближайшее время роуминг между Россией и Белоруссией не будет отменён.

«Это предложение достаточно давно встречает отпор белорусских операторов, потому что они на этом зарабатывают достаточно большие деньги. Российские операторы хотели бы снизить расценки в роуминге, но белорусские операторы, которые с этого получают значительную часть своих доходов, держатся за это. Учитывая, что у них очень сильный лоббизм на родине, ждать, что произойдёт отмена даже при положительном политическом решении, наверное, сложно. Но будем надеяться, что это когда-то произойдёт», - считает эксперт.

По словам Эльдара Муртазина, из-за существующего роуминга больше страдают граждане РФ.

«На сегодняшний день те, кто ездят из Белоруссии в Россию, как правило, покупают локальную сим-карту и пользуются ей в России, потому что это дешевле и проще. Те, кто приезжают в Белоруссию, зачастую этого не делают и платят роуминговые расценки, потому что очень часто это рабочие поездки, когда людям нужно работать. Они вынуждены платить деньги», - заключил в эфире НСН Муртазин.

Напомним, вопрос отмены роуминга был затронут ещё в июне 2017 года во время заседания Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. С инициативой его отмены выступила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Тогда в качестве примера она привела отсутствие роуминга между странами Евросоюза.