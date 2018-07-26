Аккредитация визовых центров приведёт к их закрытию

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В Совфеде утверждают, что аккредитация визовых центров обеспечит юридическую защиту прав потребителей.

В России могут закрыться все визовые центры. С таким предупреждением выступила в четверг пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Причиной подобного развития событий, по ее словам, может стать введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами на территории России. Предложение поступило на минувшей неделе от «Единой России».

«Критерии выдачи аккредитации таковы, что ни один из действующих операторов визовых центров получить ее не сможет. Как минимум, по одному пункту - доля иностранного участия в уставном капитале», - сказала Ирина Тюрина. Для получения аккредитации будет необходимо наличие у оператора филиалов не менее чем в 20 субъектах РФ, а максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20%. Также обязательно наличие у заявителя сертифицированных технических средств для обработки биометрических персональных данных. И не менее чем трехлетний опыт работы в сфере сбора и обработки документов для получения визы от имени дипмиссий. Сегодня в России работают шесть компаний, управляющих визовыми сервисными центрами. По словам г-жи Тюриной, ни одна российская фирма в принципе не сможет соответствовать всем требованиям законопроекта.

В ответ один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заверил, что «никаких запретительных намерений (…) нет и в помине. Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг. Плюс персональные данные, в том числе биометрические, которые должны храниться и обрабатываться в определённом порядке, а не произвольно. Вот для чего нужна аккредитация, в этом единственный смысл законопроекта. Возникающие попутно вопросы можно и нужно обсуждать», - написал сенатор в соцсетях. Уже ко второму чтению в проект могут быть внесены необходимые поправки, - добавил Косачев.

И все же, если закон получится таким, как опасается РСТ, и визовые центры закроются пусть даже на время, у россиян останется только один способ оформить визу – в собственном визовом отделе консульства, который часто является единственным на всю страну. В первую очередь, это приведет к возникновению огромных очередей. А для людей, которые живут вдали от дипмиссий той страны, куда собираются выехать, это означает еще и дополнительные транспортные расходы. Остается надеяться, что на каком-то из этапов рассмотрения инициативы об аккредитации визовых центров здравый смысл возобладает. Хотя надежда умирает последней, но, как показывает практика, часто умирает и она.

Всеволод Нерознак