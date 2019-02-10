Академик РАЕН: Развитие науки бесконечно

Доктор химических наук, академик РАЕН заявил НСН, что закономерности системы Менделеева никто не отменял.

Физик-ядерщик Юрий Оганесян заявил, что периодический закон, открытый российским химиком Дмитрием Менделеевым, перестает работать на 112-м химическом элементе (коперниций). К такому выводу научный руководитель лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований (Дубна) пришел в ходе проведенных опытов и анализов, сообщило РИА Новости.

Доктор химических наук, академик РАЕН Вадим Мальцев в беседе НСН усомнился в том, что существуют доказательства, которые полностью опровергнут закономерности, открытые Дмитрием Менделеевым.

«Пока нет фундаментальных доказательств утверждения Юрия Оганесяна. Ситуацию можно сравнить с оценкой важности и классических законов физики и механики. Многие разработал, например, еще Ньютон, а потом появился Эйнштейн. Была открыта квантовая механика, в которой многие законы оказались совершенно иными. Квантовая механика – другая область научных знаний, новый этап в развитии физической науки. Но при этом классическая физика и механика оставалась верными. Этими законами мы пользуемся до сих пор», - сказал академик.

Ученый заявил, что не ожидает сенсационных открытий, связанных с периодической системой элементов.

«Если будет доказано, что обнаруженные факты не совпадают с основными принципами создания периодической системы элементов Менделеева, это еще не значит, что закономерности, открытые в периодической системе, отменяются. Поэтому никаких переворотов и сенсаций в науке, на мой взгляд, в этой связи не ожидается. Возможно, появятся какие-то дополнения к основному закону о периодической системе элементов», - отметил доктор химических наук .

Академик РАЕН Вадим Мальцев назвал выводы, сделанные Оганесяном, «естественной эволюцией естественной науки».

«Люди поднимаются на следующие ступени знаний и на фоне этого подъема становится видно, что совершенно, а что нет. Развитие науки бесконечно. Это естественная эволюция естественной науки», - сказал эксперт.

Ранее доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН высказался о принципах обучения российских школьников.