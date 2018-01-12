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Общество

АИЖК продаст 56 соток земли в Санкт-Петербурге под комплексную застройку

12 Января 2018 в 12:13
АИЖК продаст 56 соток земли в Санкт-Петербурге под комплексную застройку

Стать владельцем больших земельных участков, предназначенных для комплексной застройки, могут компании или частные лица. Так,  Агентство Ипотечного жилищного Кредитования выставило на торги  участок в 56 соток в Санкт-Петербурге для жилой застройки. Стоимость лота почти 103 млн руб.

Право аренды участка гораздо большей площади – более 8 гектар с возможностью выкупа выставлено на торги в Оренбурге. Земля находится в перспективном для развития районе города, рядом с Ботаническим садом. Стоимость права аренды более 27 млн руб. Кроме того, АИЖК продает земельный участок для жилищного строительства в Иваново. Площадь почти 4 гектара, там можно разместить многоквартирный дом. Стоимость участка – 6,25 млн руб. 

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