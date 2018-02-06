Таксисты: Агрегаторы поощряют «бомбил» на хороших машинах

Глава Профсоюза московских таксистов рассказал НСН, почему официальная статистика по таксомоторным перевозкам может быть неточной.

Количество нелегальных таксистов в России снижается на 13% уже второй год подряд. Сейчас их доля составляет не более 15% от всех водителей таксомоторного рынка. Такую статистку приводит Аналитический центр при Правительстве РФ, сообщает ТАСС. Как утверждают авторы исследования, положительная динамика стала возможной, благодаря контролю деятельности нелегального рынка такси, установлению специальных тарифов агрегаторами, а также изменению привычек самих клиентов перевозчиков.

Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН выразил сомнение относительно точности таких данных. Он считает, что объём нелегальных таксомоторных перевозок до сих пор можно оценить только приблизительно.

«На агрегаторах могут работать и нелегальные таксисты. Иногда они делают лицензию индивидуального предпринимателя, а могут вообще ничего не оформлять. Есть такие машины, которые агрегаторы пускают к себе без лицензии. В первую очередь, это относится к хорошим автомобилям повышенной комфортности», - пояснил Вячеслав Смирнов.

В то же время, Аналитический центр при Правительстве РФ отмечает рост легального рынка такси. С 2015 года он прибавлял по 14,2% и по итогам 2017 года составил 575 млрд рублей. Число официальных таксистов, с учетом временно занятых, превысило 700 тыс. человек. Больше всего их в Москве и Санкт-Петербурге. По данным Аналитического центра, на 1000 жителей приходится 7,36 и 7,32 такси соответственно.