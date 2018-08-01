Адвокат Успенского: Ждем «законных» постановок от «Союзмультфильма»

Адвокат Эдуарда Успенского Константин Леонтьев рассказал НСН о заключенном со студией соглашением.

Студия «Союзмультфильм» и писатель Эдуард Успенский заключили сделку о правах на использование героев серии мультфильмов «Простоквашино». Согласно договору, Успенский предоставляет студии исключительные права на оригинальные серии «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», а также на десять не экранизированных эпизодов из цикла.

По словам адвоката Эдуарда Успенского Константина Леонтьева в эфире НСН, все стороны удовлетворены заключенной сделкой.

«К счастью, конфликт урегулирован. Будем надеяться, что у всех все будет хорошо. Ждем постановок по произведениям Эдуарда Николаевича. Обстоятельства договоренностей я, как юрист, разглашать не могу, но все нормально, все стороны нашли приемлемые условия договоренностей. Будем надеяться, что все будет хорошо, потому что теперь все законно, легально. Дальнейшие серии будут сделаны с соблюдением прав автора. Будем надеяться, что в том варианте, который написал Союзмультфильм, будет экранизация рассказа самого Эдуарда Николаевича», — рассказал адвокат Успенского.Напомним, спор об авторских правах между Успенским и «Союзмультфильмом» длится более года. За это время успело выйти четыре новые серии из цикла мультфильма. Ранее автор сценария мультфильма неоднократно заявлял, что не давал своего согласия на работу над продолжением «Простоквашино». Адвокат Успенского Константин Леонтьев в апреле обратился в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Счетную палату в связи с претензиями к «Союзмультфильму».