Адвокат Успенского: Ждем «законных» постановок от «Союзмультфильма»

Адвокат Эдуарда Успенского Константин Леонтьев рассказал НСН о заключенном со студией соглашением.
Студия «Союзмультфильм» и писатель Эдуард Успенский заключили сделку о правах на использование героев серии мультфильмов «Простоквашино». Согласно договору, Успенский предоставляет студии исключительные права на оригинальные серии «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», а также на десять не экранизированных эпизодов из цикла.
По словам адвоката Эдуарда Успенского Константина Леонтьева в эфире НСН, все стороны удовлетворены заключенной сделкой.
Напомним, спор об авторских правах между Успенским и «Союзмультфильмом» длится более года. За это время успело выйти четыре новые серии из цикла мультфильма. Ранее автор сценария мультфильма неоднократно заявлял, что не давал своего согласия на работу над продолжением «Простоквашино». Адвокат Успенского Константин Леонтьев в апреле обратился в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Счетную палату в связи с претензиями к «Союзмультфильму».