Адвокат: СК обманом заманил депутата Белоусова в суд

Игорь Трунов рассказал НСН, каким путём его подзащитного депутата Вадима Белоусова доставили в суд по делу о взятке.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» задержан по обвинению в получении взятки в размере около 3,4 миллиарда рублей. Он доставлен в Ленинский суд Екатеринбурга, где сегодня решится вопрос об избрании ему меры пресечения. Сам Белоусов своей вины не признает.

Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН назвал действия Следственного комитета РФ при задержании депутата сомнительными. Он отметил, что СК намеренно ввел в заблуждение его подзащитного.

«Мы считаем, то, что происходит, незаконно, потому что Государственная дума в отношении него дала согласие на возбуждение уголовного дела, вопрос меры пресечения не рассматривался, это требует отдельного рассмотрения. Поэтому то, что Следственный комитет пригласил его в Екатеринбург под предлогом согласования возможности поездки в Белоруссию в составе делегации Госдумы на межпарламентскую ассамблею, а на самом деле его в суд доставили для избрание меры пресечения. Мы считаем, что это неправильная постановка вопроса, некрасиво себя так вести Следственному комитету», - подчеркнул Трунов.

Адвокат считает аргументы следователей для заключения под стражу депутата недостаточными.

«Основные аргументы – это то, что он не сдал заграничный паспорт. Не сдал, потому что он в Госдуме исполняет обязанности, в том числе по международному сотрудничеству, почему ему нужно сдавать? Еще то, что один из фигурантов по делу скрылся, но он не скрылся, а пропал без вести. По сути вроде одно и то же, но по форме юридической - это абсолютно разные вещи. Мы считаем, что аргументов нет никаких, чтобы избрать ему меру пресечения под стражей, можно, конечно, более либеральную: и домашний арест, и подписку», - пояснил Трунов.

По версии следствия, в период с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич получили взятку в размере почти 3,4 миллиарда рублей за оказание общего покровительства от представителей холдинга «Автобан», в результате ему была обеспечена победа на аукционах. Главное следственное управление СК РФ возбудило в 2017 году уголовное дело по статьям: «Получение взятки в особо крупном размере», «Дача взятки в особо крупном размере» и «Посредничество во взяточничестве».