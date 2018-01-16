Адвокат Серебренникова признал обналичивание 133 млн рублей главбухом «Седьмой студии»

Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева обналичила 133 миллиона рублей на проект «Платформа». Об этом в ходе заседания суда заявил адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов, сообщает РИА Новости.



Во вторник в суде рассматривает вопрос о продлении ареста режиссера, которого Следственный комитет РФ обвиняет Серебренникова в организации хищения 133 миллионов рублей при реализации проекта «Платформа».

Уголовное дело в отношении Нины Масляевой выделено в отдельное производство

23 августа 2017 года Серебренников был помещен под домашний арест, сообщает Ura.ru.