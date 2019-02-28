Адвокат Рыбки: Наша тюрьма — гостиница в сравнении с тайской

Адвокат Дмитрий Зацаринский рассказал НСН, что его подзащитной есть с чем сравнивать пребывание в изоляторе временного содержания в РФ.

Адвокат Насти Рыбки Дмитрий Зацаринский в пресс-центре НСН сравнил условия российских и тайских тюрем, в которых пришлось провести время его подзащитной.

«Настя знает об этом всё. Причём не только о российских тюрьмах, но и о тайских, где нахождение вообще не сахар. Я послушал её разговоры, посмотрел на этот ИВС (изолятор временного содержания — прим. НСН) на юге Москвы и понял, что по сравнению с тайской тюрьмой, это гостиница на три-четыре звезды», — рассказал адвокат.

Напомним, Настя Рыбка и Алекс Лесли были приговорены к условному сроку по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде, который был равен времени, проведённому ими в тайской тюрьме. После прибытия в Россию 17 января они были задержаны по обвинению в вовлечении в проституцию. Однако уже 22 января Рыбка и Лесли были освобождены из-под стражи под обязательство о явке.