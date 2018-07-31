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Общество

Адвокат рассказал, как определят статью для трех сестер, убивших отца

31 Июля 2018 в 09:27
Адвокат рассказал, как определят статью для трех сестер, убивших отца
Александр Карабанов рассказал НСН о необходимых следственных действиях в резонансном деле. 

Трем сестрам, подозреваемым в убийстве своего отца, ужесточили обвинение. Уголовное дело по статье «Убийство без отягчающих обстоятельств» теперь проходит по статье «Убийство в группе лиц по предварительному сговору», сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Останкинского суда Москвы.

Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов рассказал НСН, как принимается решение о статье преследования преступления (слушайте аудио).

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«Вполне вероятно то, что линия защиты будет строиться на том, что адвокат и обвиняемые в ходе опроса могут заявлять, что данное преступление было как раз не в формате убийства, а то, что данные девушки защищались. Здесь все-таки следователь в результате проведения следственных действий должен дать оценку тем событиям, которые были. В частности, безусловно, это допрашивать дополнительного свидетеля. Безусловно, будут проводиться анализы крови, как самого отца, так и сестер. Наверняка будут допрашиваться иные лица, которые могут хоть каким-то образом дать нужную информацию. По совокупности всех этих данных, следователь принимает решение, по какой статье преследуют преступление», — разъяснил Карабанов.

Напомним, убийство произошло в столичном районе Алтуфьево. 57-летнему мужчине нанесли 36 ножевых ранений в области шеи и груди. Дочери убитого признались в причастности к преступлению, оправдываясь долгими моральными страданиями, которые им причинял родитель, и его попыткой нападения на них с ножом под действием наркотиков.
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