Адвокат рассказал, как определят статью для трех сестер, убивших отца

Александр Карабанов рассказал НСН о необходимых следственных действиях в резонансном деле.
Трем сестрам, подозреваемым в убийстве своего отца, ужесточили обвинение. Уголовное дело по статье «Убийство без отягчающих обстоятельств» теперь проходит по статье «Убийство в группе лиц по предварительному сговору», сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Останкинского суда Москвы.
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов рассказал НСН, как принимается решение о статье преследования преступления (слушайте аудио).
Напомним, убийство произошло в столичном районе Алтуфьево. 57-летнему мужчине нанесли 36 ножевых ранений в области шеи и груди. Дочери убитого признались в причастности к преступлению, оправдываясь долгими моральными страданиями, которые им причинял родитель, и его попыткой нападения на них с ножом под действием наркотиков.