Адвокат: Происшествия в школе заминаются и не доходят до суда

В эфире НСН Игорь Трунов рассказал о расследованиях и причинах нападений в школах.

Происшествия в школе зачастую заминаются и не доходят до суда, отметил президент Союза Адвокатов России Игорь Трунов в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Последний звонок. Почему российские школы захлестнул террор?» во вторник, 23 января.



«Происшествия в школе заминаются и не доходят до суда. Если доходят до суда, это не получает надлежащего разрешения», - отметил он.

«Всплеск, который пошел в январе, во многом говорит, что этот вал стали показывать. Происшествия в школах идут регулярно. Вопрос только освещают или не освещают СМИ этот вопрос», - заявил Трунов.

По мнению адвоката, происшествия в школах являются следствием инклюзивной системы образования, которая популярна в США, где за последние 4 года было зафиксировано порядка 300 случает резни в школах.

По его словам, необходима системная профилактика таких преступлений, а также внести изменения в закон об основах профилактики. «Система профилактики нужна для тех, кто еще ничего не совершил, и нужно взаимодействие правоохранительных органов, психологов, органов безопасности школы и самих школ», - считает Трунов.

Подробнее – в прямой трансляции пресс-конференции.