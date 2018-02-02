Адвокат: Приговор врачу Мисюриной должен быть пересмотрен

Адвокат Людмила Айвар на пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» заявила, что решение Черемушкинского районного суда, который приговорил врача гематологической службы ГКБ №52 Елену Мисюрину к двум годам лишения свободы, должен быть пересмотрен.

«Более 6 тысяч заявлений в год, по которым возбуждаются уголовные дела, связаны с медицинскими ошибками. Я понимаю, почему так взволновалось врачебное сообщество. Каждый врач сейчас думает, что завтра он может попасть в такую же ситуацию, как доктор Мисюрина. Это дело подняло очень много проблем. Это первый приговор, который связан с лишением свободы. Действия врача квалифицировали, как действия, проведенные с нарушением требований безопасности. То есть умышленные действия врача, повлекшие за собой смерть пациента. Но здравый смысл, говорит, что это должна быть 109 статья УК. При этом Прокуратура не просила наказание, связанное с лишением свободы. В этом деле вполне возможна судебная ошибка. Судья не является специалистом в области медицины. Вышестоящая инстанция должна пересмотреть этот приговор», — считает адвокат.

В 2013 году Елена Мисюрина сделала трепанобиопсию своему пациенту, после чего он сам уехал домой на машине. Вечером этого же дня его госпитализировали в коммерческую клинику с диагнозом – острый аппендицит. Через три дня пациент скончался от массивной кровопотери, как сочла судья, вследствие действий Мисюриной. Коллеги-врачи считают, что дело против неё было сфабриковано.