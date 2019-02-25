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Общество

Адвокат: Пожизненные выплаты за моральный ущерб требуют унификации

25 Февраля 2019 в 15:55
Адвокат: Пожизненные выплаты за моральный ущерб требуют унификации
ФОТО: flickr
Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН признал необходимость законодательно закрепить нормы и принципы выплаты морального вреда, но призвал четко разработать механизм. 
Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил ввести в России пожизненные выплаты за моральный вред.

По мнению авторы инициативы, сейчас пострадавшие получают единоразовую выплату, хотя из-за серьезного ущерба здоровью моральный вред может продолжаться всю жизнь.

В пример он привел случай, когда человек мог лишиться ноги, появились фантомные боли, от которых невозможно избавиться.

«Суд взыскивает в пользу людей 200—300 тысяч один раз, а человек мучается от неудобств всю оставшуюся жизнь», - сказал Аманлиев.

Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН заявил, что подобная нестыковка давно решена на Западе, России стоит выбрать лучшую модель, подкорректировать ее под отечественные реалии и утвердить законодательно.

«Непонятна сама концепция. Выплаты будут производиться по аналогии с теми, что выплачиваются по утере кормильца?! Вычитать будут из зарплаты? Хотя, если говорить детально, что выплаты и так проходят пожизненно. Суд взыскивает серьёзную сумму морального вреда, например, в миллион долларов, а прецеденты были. И ответчик, как правило, не выплачивает такую сумму разово. Он выплачивает ее частями, погашает из зарплаты. Так что конструкция пожизненности есть, хотя она так официально и не называется», - отметил адвокат.

К слову, закон уже установил право взыскивать пожизненно утраченный заработок. В то же время глава «Коллективной защиты» Марат Аманлиев предложил оставить предусмотренную законом единоразовую компенсацию за причинение морального вреда при ущербе здоровью.

«Моральный вред не регламентирован законом, подзаконными актами. И выглядит как произвольное решение судьи, которому вы понравились или нет, это проблема существует. Проблема критериев оценки морального труда существует. Если система арбитражных судов выше оценивает эту категорию, суды общей юрисдикции - гораздо ниже. Вопрос унификации и системного подхода к возмещению вреда – кардинальный. И он существует во всем мире», - заявил Трунов.

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Адвокат напомнил, что существуют различные системы решения этого вопроса. Либо за основу берутся прецедентные случаи, либо берется таблица оценки морального вреда, как в Англии. Похожую - пытался разрабатывать и российский Верховный суд. Подключился позже и Следственный комитет. Но дело в итоге ничем не закончилось.

«Проблема-то остаётся. Потому что моральный вред – это сквозная тема не только на производстве при получении травм. Или, например, при ДТП. Есть связь усмотрения и коррупции. Сейчас, еще раз повторюсь, это отдано на усмотрении судьи, нет никаких критериев. А они нужны. Например, человек погиб, какая сумма достаточна, чтобы оценить страдания семьи. Причем, нелепо выглядит, когда родственники должны доказать, на какую сумму они настрадали. Велосипед-то давно изобретен, в той же Европе, Штатах. Не призываю скопировать, то разумное зерно для себя перенять», - резюмировал адвокат Игорь Трунов.

Добавим, в законодательстве страны установлено право пожизненно взыскивать утраченный заработок, а вот взыскивать моральный вред за невосполнимые последствия до сих пор нельзя.

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