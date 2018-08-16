Адвокат посоветовал Никандрову заняться общественно полезной работой

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В эфире НСН Александр Карабанов рассказал, как осужденный на 5,5 лет колонии экс-глава СК может получить УДО.

Бывший заместитель начальника Главного следственного управления СКР по Москве Денис Никандров получил пять с половиной лет строгого режима по делу о взятке и лишился звания генерал-майора. Соответствующее решение принял судья Андрей Гуров, сообщает РБК. Защита Никандрова уже объявила о намерении обжаловать приговор, сообщает «РИА Новости».

В эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов заявил, что осужденный Никандров, как и любой другой, имеет право на условно-досрочное освобождение.