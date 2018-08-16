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Общество

Адвокат посоветовал Никандрову заняться общественно полезной работой

16 Августа 2018 в 15:17
Адвокат посоветовал Никандрову заняться общественно полезной работой
Фото: РИА Новости

В эфире НСН Александр Карабанов рассказал, как осужденный на 5,5 лет колонии экс-глава СК может получить УДО.

Бывший заместитель начальника Главного следственного управления СКР по Москве Денис Никандров получил пять с половиной лет строгого режима по делу о взятке и лишился звания генерал-майора. Соответствующее решение принял судья Андрей Гуров, сообщает РБК. Защита Никандрова уже объявила о намерении обжаловать приговор, сообщает «РИА Новости».

В эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов заявил, что осужденный Никандров, как и любой другой, имеет право на условно-досрочное освобождение.

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«Конечно же, Никандров, как и любой осужденный, имеет полное право на условно досрочное освобождение. Решение также будет принимать суд, анализируя его личное дело, которое будет формироваться в месте содержания под стражей, и иные доводы, которые обязательны для принятия решений. В первую очередь, смотрится, чтобы у осужденного не было каких-либо взысканий по поведению. Вполне вероятно, что Денис Никандров может заниматься какой-то общественно полезной работой. Также при решении насчет досрочного освобождения принимаются во внимание благодарности, которые осужденный может получать там, где отбывает наказание за какие-то общественные работы», — рассказал адвокат.

Напомним, Денис Никандров признал вину без исследования доказательств. Из-за этого судебный процесс занял лишь один день, дело слушалось в закрытом режиме. Никандрова обвиняют в получении взятки в 500 тысяч евро за смягчение обвинения приближенному вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) криминального авторитета Итальянца, пишет RT.
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