Адвокат: Показания экс-бухгалтера «Седьмой студии» не пойдут на пользу Серебренникову

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Александр Карабанов в эфире НСН рассказал, какие шаги в отношении Нины Масляевой в дальнейшем предпримет следствие.

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева признала свою вину в уголовном деле о хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Как пишет «Интерфакс», до середины весны её дело планируется выделить в отдельное производство. Обвиняемая заключила сделку со следствием и дала показания в отношении бывших коллег. По версии Масляевой, «Седьмую студию» специально создали для обналичивания и хищения бюджетных средств, выделенных на театральные постановки.

Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН отметил, что показания, которые даются в отношении фигурантов, являются по этому делу изобличающими доказательствами. Безусловно, эти показания лягут на чашу весов, при которых гособвинитель будет докладывать свою позицию о том, почему именно эти фигуранты виновны. И суд их, конечно, примет к сведению.

«Это стандартная практика, это идёт практически по всем уголовным делам, где ряду обвиняемых за смягчение наказания предлагают пойти на досудебный порядок и сделку со следствием. Безусловно, эти показания учитываются при рассмотрении дела. Я полагаю, что в деле "Седьмой студии", бухгалтер просто озвучила название фирм и банков, рассказала о том, какие документы она готовила, назвала иных лиц, которые помогали обналичивать деньги. И следователи, проверив все эти доводы в совокупности, могут делать вывод, например, о привлечении Серебренникова или иных фигурантов в качестве обвиняемых по делу. Только лишь на основании огульных показаний следователь никогда не примет такого решения», - заявил он.

Также адвокат рассказал, какие шаги в отношении Нины Масляевой в дальнейшем предпримет следствие:

«Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает такую меру, как выделение дела в отдельное производство в отношении фигурантов, которые полностью признали свою вину. И, как правило, пошли на досудебное соглашение со следствием. В его формате фигурант должен изложить новые обстоятельства дела, либо новые эпизоды преступной деятельности группы лиц, о которых у следствие ещё не было информации. Это дело будет рассмотрено в суде в особом порядке. И фигурант, которому избран особый порядок, может рассчитывать на достаточно мягкий приговор по этому делу. Кроме того, на основании показаний фигуранта следователь проводит иные следственно-оперативные мероприятия для проверки этих показаний. И в результате собранных по делу иных доказательств в их совокупности, следователь может принимать иные решения и определять процессуальный статус других подозреваемых. В частности, по этом делу, насколько я знаю, на основании показаний был привлечен Кирилл Серебреников. Этого говорит о том, что кроме показаний были иные данные, предполагающие, что он, действительно, виновен в совершении данного преступления», - отметил собеседник НСН.

Добавим, ранее Басманный суд Москвы до 19 апреля 2018 года оставил под домашним арестом директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум, которая также была задержана по уголовному делу «Седьмой студии».

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум, а также первый генпродюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».

