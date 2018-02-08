Адвокат отца полковника-миллиардера опроверг его признание вины

Сторона защиты Виктора Захарченко в эфире НСН назвала преждевременными любые комментарии по делу.

Защита отца обвиняемого в получении взятки бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Виктора Захарченко опровергла признание им вины в растрате. Об этом НСН рассказал адвокат Денис Калинин.

«Та информация, которая была распространена, не соответствует действительности. В настоящий момент любые комментарии по данному вопросу являются преждевременными», - заявил НСН Калинин.

В то же время адвокат подчеркнул, что свои действия в суде на данный момент защита комментировать не может, так как «связана подпиской».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что отец полковника-миллиардера Виктор Захарченко якобы признал вину в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство» и возместил ущерб. Напомним, он был задержан в марте 2017 года, сообщает RT. До этого был задержан временно исполняющий обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко. Его подозревают в получении взятки. Тогда во время обысков квартиры, которая принадлежит его родственникам, нашли 8,5 миллиардов рублей. Отец Захарченко уверен, что его арестовали, чтобы оказать давление на сына.