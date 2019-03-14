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Общество

Адвокат: Осетинского депутата накажут в зависимости от мотивов

14 Марта 2019 в 17:10
Адвокат: Осетинского депутата накажут в зависимости от мотивов
Бывший начальник одного из столичных РОВД в эфире НСН рассказал, что грозит депутату из Северной Осетии за избиение учительницы.

Родители и педагоги школы № 4 Ардонского района Северной Осетии обратились в полицию с жалобой на депутата Василия Гогичаева, который ворвался в класс и стал избивать учительницу на глазах младших школьников. Как рассказала пострадавшая РЕН-ТВ, мужчина нанес ей несколько ударов по голове и дал пощечину. Парламентарий объяснил случившееся тем, что его племянницу-инвалида обвинили в краже денег.

Депутат, якобы избивший учительницу в Осетии, сложил мандат. Видео

Бывший начальник ОВД по московскому району Перово, адвокат Евгений Харламов в беседе с НСН рассказал, что мера наказания Гогичаеву зависит от обстоятельств, которые еще предстоит выяснить.

«Я слышал историю, что якобы племянница инвалид и над ней издевались. При проведении доследственной проверки будут выяснены мотивы: пришел ли он из-за неких неприязненных отношений или же вступился на эмоциональном фоне за свою племянницу с ограниченными возможностями здоровья. Это два разных понятия. Если это просто неприязнь, могут назначить обязательные или исправительное работы, либо ограничение свободы - в зависимости по какой статье будут квалифицировать: ст. 116 УК РФ «Побои» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Как показывает судебная практика, при признании вины и раскаянии, лишения свободы не назначают. Мы не знаем, что на самом деле там произошло. Если на самом деле над племянницей издевались и унижали, а он не выдержал, – здесь другой мотив, в этом случае нет отягчающих обстоятельств его действий», - пояснил Харламов.

После сообщения об инциденте Следственный комитет РФ по Республике Северная Осетия начал проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Депутат собрания представителей Ардонского района в Северной Осетии Василий Гогичашвили объявил о сложении полномочий, видео с его обращением появилось на информационном сайте ОcНова.

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