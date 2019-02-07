Адвокат опроверг грядущее исчезновение дач

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Адвокат Тимур Маршани объяснил НСН, почему из законодательства убирают термин «дачный дом».

С 1 января 2019 года в России вступил в силу новый закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Он предполагает устранение таких понятий, как «дачный участок», «дачное строительство» и «дачное хозяйство», оставляя только садовые и огородные участки. Как отмечает «Российская газета», уйдет в прошлое и понятие «дачный дом».

Однако дачникам нечего опасаться, заверил в эфире НСН адвокат Тимур Маршани.

«Дачникам опасаться не стоит. Никаких существенных изменений ожидать не приходится. Это новый термин, который вводится в земельное и градостроительное законодательство, определение частного домовладения. Поэтому ничего серьёзного для дачников это нести не будет. Это новый термин, который будет уже использован и определён законодателем индивидуально применительно к той или иной сфере гражданских правоотношений», — заявил адвокат.

Решение отказаться от термина во многом обусловлено тем, что на участках всё чаще строят не только садовые дома, то есть предполагающие проживание лишь в тёплое время года, но и жилые, добавил Маршани. Добавим, по новому закону в них можно будет прописаться.

«Отказаться от термина “дачный дом” было решено, потому что уже стоит вопрос о капитальном строении, о строении дома под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство — прим. НСН). Здесь сам термин себя изжил. Совершенно иные термины уже вводятся земельным, жилищным, градостроительным законодательством. Поэтому законодатель счёл необходимым исключить тот термин, который уже не был рабочим», — пояснил собеседник НСН.

Добавим, новый закон не принуждает дачников предпринимать какие-либо действия по изменению формы владения. Как разъяснил гендиректор Московского областного БТИ Александр Беднягин, жёстких сроков для приведения в порядок документов пока не предусмотрено. Однако, тем, кто хочет перевести садовый дом в категорию жилого и наоборот, лучше поторопиться до 1 марта.