Адвокат назвала причину скандала с однополым браком

РИА Новости

Людмила Айвар в эфире НСН признала законность аннуляции паспортов зарегистрировавших брак мужчин, а также не исключила, что скандал затевался намеренно.

Россия не признает однополые браки и не регистрирует гей-союза, заключенные в других странах. Следовательно, штампы в паспортах поженившихся в Дании мужчин были поставлены в Москве в нарушении закона. Такое мнение высказала в эфире НСН адвокат Людмила Айвар.

«С правовой точки зрения, у нас есть понятие брака, регламентированное Семейным кодексом Российской Федерации: это союз мужчины и женщины. В другом государстве может быть регламентировано все, что угодно – свадьба с обезьяной, козой или червяками, но это законодательство другого государства. А в России другие браки, кроме как союз между мужчиной и женщиной, не предусмотрены. Поэтому наши многоуважаемые супружеские пары, состоящие из одного пола, уезжают на границу, чтобы заключить союз по правилам других государств, где это разрешено. Бога ради, это их право. Но навязывать чужие законы на территории РФ они не могут, потому что наш закон не допускает такого союза. А значит, он его и не регистрирует, потому что регистрация брака – это запись акта гражданского состояния», - заявила собеседница агентства.

Она отметила, что за регистрацией брака всегда наступают правовые последствия: наследование, раздел имущества. И решать возникшие споры гей-паре, поженившаяся в Дании, пришлось бы по российскому законодательству.

«Если никто не обратил бы внимания, и регистрация брака не была бы признана и аннулирована, дальше наступают правовые последствия: наследство, раздел имущества. Представьте себе, что у нас было бы, зарегистрируй ЗАГС этот брак! Меня возмутило другое. Государственная организация, в которой работают государственные должностные лица, настолько халатно, безграмотно и непрофессионально отнеслись к своим обязанностям, зарегистрировав в российских органах ЗАГСа этот брак. Наверное, люди должны знать как минимум закон о регистрации записи актов гражданского состояния, Семейный кодекс РФ и так далее», - подчеркнула адвокат.

Айвар не исключила, что ЛГБТ-пара намеренно манипулировала ситуацией и теперь, когда возник скандал, заявит о притеснениях гомосексуалистов в России, а может и попросит убежища в Дании.

«Хочу напомнить, что Россия не притесняет людей другой ориентации. Живите, как хотите, с кем хотите и сколько хотите. Только закон не нарушайте! Гей-сообществу необходимы постоянные скандалы, в противном случае их история не будет муссироваться ни в СМИ, ни в общественном сознании, западные правозащитники не будут им помогать, оказывать содействие, принимать как жертв режима в других странах. Для них, чем громче и больше будет скандалов, связанных с ориентацией и их жизнью, тем лучше. Поэтому они будут подавать в суды, писать в прокуратуру, затевать иски в ЕСПЧ. Но нельзя навязать стране чужие законы. В то же самой Дании, если мы потребуем в соответствии с нашим законодательством признать какие-то юридические последствия, покрутят у виска и отправят обратно. Вот и все», – заключила Людмила Айвар.

Ранее полиция открыла административные дела в отношении двух мужчин, которые зарегистрировали в Дании однополый брак, а после подтвердили его штампами в российских паспортах в одном из столичных МФЦ. Правозащитник, представитель российской ЛГБТ-Сети Игорь Кочетков в эфире НСН заявил, что никаких законов молодые люди не нарушали. Теперь он намерен помочь гей-паре отстаивать свои права в суде.