Адвокат назвал причины уменьшения числа заключенных в РФ

Юрист в эфире НСН поддержал высказывание Юрия Чайки о гуманизации законодательства.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил о снижении количества заключенных в России примерно на 285 тысяч человек за десять лет. Чайка считает, что таких результатов удалось достичь благодаря гуманизации уголовного законодательства.



в эфиреподдержал позицию генпрокурора, отметив, что свою роль в происходящем также сыграла амнистия.

«Все юристы связывают это с тем, что и Верховный суд, и Генеральная прокуратура определенным образом гуманизируют уголовное законодательство. Последнее время снижается число уголовных преступлений, за которые гражданин однозначно попадает в места лишения свободы. Кроме того, позитивную роль в снижении числа заключенных сыграли амнистии и те подходы, которые Верховный суд изменил в практике применения некоторых статей Уголовного кодекса. Допустим, за преступления небольшой и средней тяжести лица уже необязательно попадают в колонии», - объяснил НСН адвокат.

По словам Чайки, в общей сложности в России в настоящий момент изолированы от общества 602 тысяч человек. В это число входят, как арестанты, так и люди, которых приговорили к тюремному заключению.