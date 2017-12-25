Адвокат: Кайфовые условия в датской тюрьме — издевательство над законом

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Александр Карабанов в эфире НСН раскритиковал создание в Дании "самой комфортной тюрьмы".

Самая гуманная и комфортабельная тюрьма построена в Дании. Это место лишения свободы получило название Сторстрём. На его сознание ушло пять лет и 160 миллионов долларов. Камеры в тюрьме оборудованы 56-сантиметровым телевизором, холодильником, шкафом, ванной комнатой и большим окном, пишет Life. Датские власти полагают, что комфортные условия содержания преступников благоприятно отразятся на их будущем и удержат от повторного нарушения закона.

Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН не поддержал эту точку зрения. Он отметил, что такое содержание заключённых не только не способствует их исправлению, но и выглядит издевательством по отношению к налогоплательщикам, на чьи деньги строилась тюрьма.

«Моё мнение, как практикующего адвоката и бывшего следователя, что такой подход — это абсолютное упрощение общественных норм по исправлению осуждённых. А именно это является основной целью наказания. Создаются определённые условия, при которых человек задумается о своём противоправном поведении, оценит изоляцию, которая лишает его по закону конституционных прав, и именно это позволит ему в будущем соблюдать закон. А при таких кайфовых условиях, во-первых, не произойдёт трансформации сознания. А во-вторых, исходя из всех перечисленных условий этой тюрьмы, можно сказать, что большинство европейцев, которые платят налоги, живут значительно хуже. Не говоря уж о российских пенсионерах. И создавать такие условия в тюрьме, я считаю, просто издевательство над людьми, которые соблюдают закон, платят налоги и хотят жить в безопасном пространстве», — заявил Карабанов.

Помимо этого, по мнению адвоката, у граждан Дании исчезнет страх перед наказанием за нарушение закона.

«Мало того, что это увеличит количество рецидивов, важен ещё такой момент: человек, который стоит на грани преступления, всегда должен соизмерять тот уровень жизни, от которого ему придётся отказаться. А при осознании, что он попадёт в оптимальные условия, нет социального страха, который бы остановил его перед преступлением», — заключил собеседник НСН.

Тюрьма Сторстрём рассчитана на 250 заключённых. Помимо одиночных камер в ней есть общие территории и просторные холлы, а также спортивные площадки, церковь, комнаты для совершения молитв. Место лишения свободы окружают сады и сельскохозяйственные угодья.