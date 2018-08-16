Адвокат: Бузова вправе требовать деньги за воспроизведение своих песен

Тимур Маршани в эфире НСН прокомментировал судебные иски певицы к ресторанам, где играли ее песни.

Компания «Арчер мьюзик продакшнс», которая продюсирует Ольгу Бузову, начала судиться с ресторанами и барами, где без разрешения ставят хиты певицы. За каждую песню или ее караоке-версию, включённую без спроса, компания получает от заведений по 116 тысяч рублей.

В конце июля 2018 года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал в пользу компании по 232 тысячи рублей с питерских ресторана DEL MAR, караоке-бара «Мелодия» и даже с индивидуального предпринимателя, который включил 2 песни Бузовой в павильоне «DVD, МР3, музыка, сериалы».

Юрист, адвокат Тимур Маршани в эфире НСН заявил о законности требований авторов песен.

«Соблюдение авторских прав – необходимое условие для того, чтобы транслировать, использовать авторский продукт в публичном месте в коммерческих целях, для этого нужно платить соответствующие выплаты правообладателю. В данном случае Бузова абсолютно права, в судебном порядке она может требовать прекращение трансляции конкретной песни, права авторства на которую ей принадлежат. Она также может требовать возмещения ущерба. Если будет услышано об исполнении песни в конкретном питейном заведении, автор имеет право на обращение в суд за урегулированием этого вопроса с последующей компенсацией в виде определенной суммы», - объяснил юрист.

По словам специалистов, авторы и агентства артистов узнают о незаконных воспроизведениях через своих «шпионов», которые ходят по заведениям и снимают на видео фрагменты музыкального оформления мероприятий. Во избежание проблем, большинство ресторанов и кафе заключают договоры с Российским авторским обществом или Всероссийской организацией интеллектуальной собственности.