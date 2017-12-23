40 тысяч рублей для счастья. Запросы россиян выросли перед Новым годом

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Денис Ракша рассказал в эфире НСН, какие показатели на самом деле отражают реальные доходы граждан.

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров заявил, что среднестатистическому россиянину требуется около 40 тысяч в месяц для достойной жизни. Вопрос о такой сумме впервые включили в предновогодний опрос.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН удивился столь высокому показателю, отметив, что он несопоставим с размером прожиточного минимума в нашей стране. Он предположил, с чем может быть связан рост необходимой для счастья россиянам суммы.

«Как-то сильно отличается этот показатель от результатов других опросов. Был сравнительно недавно похожий опрос, и там люди называли 15 тысяч рублей суммой, необходимой для того, чтобы не жить бедно. При том, что прожиточный минимум чуть больше 10 тысяч, это нормальный показатель, но не 40 и не 70! Откуда взялась эта цифра, не знаю, загадка. Это скорее вопрос к социологам, психиатрам. Это же некоторое самоощущение, представление людей о том, сколько нужно денег для счастья. Но к экономике это не имеет отношения, может быть, перед Новым годом у людей аппетиты выросли, подарки надо покупать. Нужно смотреть этот показатель в динамике, от чего он зависит — от времени года, кризисов, выборов», — заметил Ракша.

Что касается экономических показателей, эксперт заявил, что проще оценить благосостояние россиян по увеличению или падению показателей розничных продаж.

«Сейчас реальные доходы россиян практически равны нулю. Формально в этом году они ещё падают, процента на 1,5, но это условность. Но на статистику смотреть бессмысленно, тем более что она даётся в среднем по стране. Между самоощущением граждан и статистикой может быть нечто среднее, но оно выражается скорее в показателях продаж и сбережений, чем в показателях доходов. Формально власти говорят, что реальные доходы россиян начали расти, но этого никто не заметил. С точки зрения экономики скорее нужно смотреть на то, что происходит в розничной торговле, чтобы понимать, что происходит с доходами граждан. Это косвенные показатели, но они указывают на благосостояние граждан. Например, люди стали больше покупать машин, значит, доходы растут», — сказал экономист.

Глава ВЦИОМ рассказал, что изменения за десять лет в оценке гражданами необходимого для комфортной жизни достатка оказались незначительными, всего на четверть: с 30 до 40 тысяч рублей. Зато в мегаполисах опросы показали, что желаемый уровень доходов выше, чем в среднем по стране – в Москве и Санкт-Петербурге люди называли 56 тысяч рублей.