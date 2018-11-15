20 млн россиян «без хлеба и зрелищ» из-за ТВ-революции

В следующем году Россия полностью откажется от телевещания в аналоговом формате.

Переход на «цифру» начнется в феврале и пройдет в несколько этапов в течение полугода, - объявил премьер Дмитрий Медведев. Порядок перехода регионов на новый формат вещания еще предстоит определить. Для телезрителей переход с «аналога» на «цифру» должен пройти максимально гладко, возникающие вопросы должны решаться без проволочек, и основная ответственность ложится на региональные власти, - заявил Медведев на заседании правительства, где обсуждался вопрос о готовности к переходу на цифровой формат вещания.

«Несмотря на то, что сегодня практически полностью вышли из обихода телевизоры, которые не могут принимать цифровой сигнал, но все-таки у кого-то они есть, и этих людей нельзя оставить без телевидения. Нужно также компенсировать затраты социально незащищенных граждан на приобретение приставок», - заявил премьер-министр.

Сказанные главой правительства слова свидетельствуют о том, что его, скажем так, вероятно, не успели информировать о реальном положении дел. На конец 2018 года в России останется до 30% телевизоров, способных принимать только сигнал аналогового телевидения, - таковы экспертные оценки, подготовленные по запросу Минпромторга. По данным ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», к переходу на «цифру» готовы 82% домохозяйств. Оставшимся 18% необходимо будет приобрести либо новый телевизор, либо специальную цифровую приставку стоимостью от 800 до 2 тысяч рублей. В стране, по данным Росстата, 52,9 млн домохозяйств, получается, что «цифру» не смогут принимать около 9,5 млн из них. Речь идет о более чем 20 млн россиян – число, сопоставимое с официально подтвержденным количеством граждан, живущих за чертой бедности. Сложно предположить, что кто-то из них пойдет и потратит деньги на приставку – им банально есть не на что. А это значит, что необходимость купить им всем приставки ляжет на регионы. 9,5 млн домохозяйств умножим для простоты на 1 тысячу рублей (близкая к минимальной стоимость приставки) и получим 9,5 уже млрд.

И «вишенкой на торте» становятся следующие данные: остаток приставок для цифрового ТВ на складах основных торговых сетей на конец года составит от 50 тысяч до 80 тысяч штук, приставок для спутникового телевидения - около 700 тысяч, - сообщили РБК в Минпромторге. При необходимых, напомним, 9,5 млн. Идеальные условия для создания искусственного дефицита и взвинчивания цен.

В чем точно прав премьер-министр, так это в том, что людей нельзя оставить без телевидения. 20 млн живущих впроголодь лишить еще и любимых сериалов с петросянами – такое стране обойдется явно дороже.

Всеволод Нерознак



