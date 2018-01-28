Сенатор от Крыма: Все заявления Киева по Крыму - от лукавого, вопрос – закрыт!

Ольга Ковитиди в эфире НСН заявила, что вопрос принадлежности Крыма в 2014 году был решен народом, все попытки Киева повернуть ситуацию обратно бесполезны.

Заявление депутата Верховной Рады Сергея Куницына о планах Киева дать Крыму больше автономии и вернуть Конституцию 1992 года, лишь бы удержать полуостров в составе Украины - неудачная попытка повернуть ситуацию назад. Такое мнение высказала в эфире НСН сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Любые попытки сегодня повернуть ситуацию назад не имеют никакого значения. Они специально все это делают. Это называется «кручу, верчу, запутать хочу». Все это от лукавого. Вопрос по Крыму был решен народом, прошел референдум. Крым – это часть России. Вопрос по Крыму – закрыт», - заявила сенатор.

Ранее депутат Рады Сергей Куницын рассказал, что лично просил Александра Турчинова, который весной 2014 года был исполняющим обязанности президента Украины, дать Крыму более широкие полномочия, а то и вовсе вернуть Конституцию 1992 года, лишь бы аннулировать результат референдума и оставить полуостров в составе страны. Депутат отметил, что Турчинов был согласен на все, но опоздал с реализацией этих планов на неделю.

Между тем, в Крыму уже заявили, что полуостров все равно вернулся бы в Россию. Зампред комитета крымского Госсовета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с RT назвал слова Куницына «чистым популизмом».