Богатство ДФО Сибирью прирастать будет?

РИА Новости

Политолог Дмитрий Журавлев в эфире НСН поразмышлял, зачем у Сибири отобрали два региона и отдали их Дальнему Востоку.

Бурятия и Забайкалье больше не входят в состав Сибирского федерального округа. Указом президента Владимира Путина эти регионы включены в состав Дальневосточного федерального округа. Таким образом, в СФО и ДФО оказалось по 11 регионов. В составе СФО остались Республики Тыва, Алтай и Хакасия, Алтайский и Красноярский край, Иркутская, Красноярская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области.

В ДФО числятся Республика Бурятия, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в эфире НСН заявил, что перестановки в округах дадут более четкую систему управления, а вот в плане экономики Бурятия и Забайкалье вряд ли получат слишком много.

«Бурятия всегда тяготела к регионам, которые в советские времена назывались Сибирью и была взаимосвязана с Красноярском. Бурятия, Хакасия и Красноярский край – это некий конгломерат, который юридически и бюджетно являются самостоятельными, но, по сути, представляют собой некое единство. Что касается Забайкалья, то весь вопрос в том, кто все это хозяйство будет на себе тянуть? Тот, кто создавал этот край, не подумав, просто вырезал кусок, в котором экономики нет. Я не исключаю, что какой-то дальневосточный регион укрепит свое взаимодействие с Забайкальем. Но это тяжелый регион, в котором «не случилось» экономических субъектов. Почему Бурятию и Забайкалье перегоняют в ДФО? Сложно сказать. Это слабые регионы, бедные. Возрастающее развитие не получится», - заявил собеседник агентства.

Политолог отметил, что само по себе распределение по округам не имеет большого значения, потому что в России на этом уровне не существует понятия «окружного бюджета». В противном случае было бы важно, к какому округу – богатому или бедному, - регион принадлежит.

«У нас округ - структура абсолютно административная, поэтому принадлежность имеет значение только в том смысле, с регионами какого округа исторически были налажены транспортные связи. К примеру, Забайкалье на востоке граничит с Амурской областью и Якутией. Якутия – регион сильный, может стать локомотивом для любого соседа, но там не так много транспортных путей. Поэтому произошедшие перестановки мне не совсем понятны. В экономическом плане сейчас будет хорошо подниматься побережье Дальнего Востока, где налажена торговля с Китаем. А в глубине для регионов совершенно нет разницы в СФО ты или в ДФО», - заключил Дмитрий Журавлев.

Добавим, что указ о переводе Бурятии и Забайкалья в ДФО вступает в силу со дня подписания. В документе, опубликованном на сайте правительства, глава государства поручил утвердить структуру и штатную численность аппаратов полномочных представителей президента в этих округах. Кроме того, кабмин в трехмесячный срок должен будет привести нормативные акты в соответствие с произошедшими изменениями.