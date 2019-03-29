1.04.2019 состоится пресс-конференция, посвященная рейтингу защищенности потребителей в России1.04.2019 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Знай свои права: Почему в России снизилась защищенность потребителей»
Объединение потребителей России подготовило и представило на «круглом столе» в Совфеде рейтинг защищенности потребителей по итогам 2018 года. По ежегодной статистике, представляемой в этом рейтинге, прослеживается явная тенденция к ухудшению уровня защиты потребителей в стране. С 2014 года количество субъектов РФ, в которых слабо защищены права потребителей, увеличилось почти в два раза, с 16 до 31. Кроме того, просветительские программы по защите прав потребителей осуществлялись на должном уровне лишь в четырех субъектах. Совет Федерации намерен исправить сложившуюся в этой сфере ситуацию. Так, 13 марта был одобрен закон, который позволит гражданам, чьи права потребителей были нарушены, подавать соответствующие жалобы через МФЦ.
В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о том, как Россиянам не стать жертвой обмана, отстоять свои потребительские права, а также представят детальную статистику в сфере защиты прав потребителей.
Участники пресс-конференции:
- Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко;
- Председатель Объединения потребителей России, руководитель федерального проекта «Знак качества» Алексей Корягин;
- Руководитель аналитического управления Объединения потребителей России Ирина Соколова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
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